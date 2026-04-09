Tras agresión a ministra Lincolao: Gobierno no descarta ampliar proyecto “Escuelas Protegidas” a universidades

Desde el Gobierno aseguraron que evaluarán incluir a los establecimientos de educación superior en la iniciativa impulsada por violencia en los colegios.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la agresión que sufrió la titular de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral (UACh) en Valdivia.

Durante su estadía, en el marco de la inauguración del año académico de la casa de estudios, se registraron manifestaciones en contra de su presencia, lo cual derivó en que un grupo agrediera a la secretaria de Estado y le rociara agua, situación que la obligó a abandonar el lugar rápidamente.

Bajo este contexto, Sedini dijo en Tele13 Radio que “no se puede tolerar, poner un pero. No se puede poner ni siquiera una coma a este tipo de situaciones tan violentas que una ministra haya sido invitada a una universidad, que es un espacio diálogo, y sea encerrada en una sala, se le haga manifestaciones, grite e insulte y se le den golpes”.

Tras ello, la ministra de la Segegob sostuvo que Lincolao se encuentra con licencia médica producto de estos hechos. “Fue un día muy largo, recibió bastantes golpes. Nada de gravedad pero sí fue muy fuerte, muy violento todo. Además, ella estuvo todo el día viajando. Hoy en la mañana el peso de la situación pasa un poco la cuenta”, expresó.

Respecto a quienes estarían detrás del ataque a la ministra de Ciencias, Sedini expuso que “hay gente que quiere quedar bien diciendo que esté en contra de la violencia, pero han permitido que esto ocurra, porque este tipo de acciones son parte de discursos ideológicos, son personas que creen que porque están en desacuerdo con algo, porque piensan distinto, pueden atentar, agredir, pasar encima de las libertades, destruir propiedad privada”.

La posibilidad de incluir universidades en proyecto “Escuelas Protegidas”

Por otro lado, Sedini se refirió a la posibilidad de incluir a las universidades en la iniciativa denominada “Escuelas Protegidas”, la cual surgió a raíz del ataque de un estudiante dentro de un colegio de Calama, donde falleció una inspectora.

“Vamos a evaluarlo. Esto es muy reciente. Primero, necesitamos todos los antecedentes. La Fiscalía está trabajando en avanzar y cuando tengamos toda esa información de todas maneras vamos a trabajar en algún tipo de proyecto que implique tomar medidas más severas frente a una situación como esta, porque no puede salir impune”, aseveró.

Esta misma postura mostró el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quien abrió la puerta a la presentación de indicaciones al proyecto. “Uno puede perfectamente, en la discusión del Congreso, presentar las indicaciones, porque lo que no se puede aceptar es que en espacios académicos, educacionales, haya violencia”, comentó.

“Lo que no podemos es dejar abierta ninguna ventana, ninguna puerta en las universidades para que esto ocurra”, sentenció.