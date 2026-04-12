Encuesta Criteria revela 75% de apoyo a sanciones por violencia escolar y un giro hacia la mano dura en colegios

La mayoría de los encuestados apoya la aplicación de sanciones a estudiantes que interrumpan el normal desarrollo de las clases.

AGENCIA UNO.

La más reciente encuesta de Criteria, aplicada entre el 8 y 9 de abril de 2026, evidenció un amplio respaldo ciudadano a medidas destinadas a reforzar la convivencia escolar en Chile, en medio de crecientes preocupaciones por hechos de violencia en establecimientos educacionales.

Uno de los resultados más destacados del sondeo indica que un 75% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases.

En contraste, un 17% se mantiene neutral y solo un 8% rechaza la medida, lo que refleja una clara mayoría a favor de endurecer las normas en el sistema escolar.

Asimismo, la encuesta abordó la posibilidad de restringir beneficios en educación superior para personas involucradas en hechos de violencia. En este ámbito, un 65% respalda impedir el acceso a la gratuidad, mientras que un 19% se declara neutral y un 16% manifiesta su desacuerdo, evidenciando una opinión mayoritariamente favorable, aunque más dividida que en el caso anterior.

Evaluación del Gobierno de Kast

En paralelo, el estudio también midió la evaluación del Gobierno del presidente José Antonio Kast, quien registró una aprobación de 36%, seis puntos menos que en la medición anterior. Su desaprobación, en tanto, aumentó a 49%, marcando la tercera caída consecutiva desde el inicio de su mandato.

Respecto al rumbo del Ejecutivo, un 44% considera que el país va por el camino incorrecto, mientras que un 35% opina lo contrario. En el ámbito económico, las expectativas muestran un deterioro significativo: un 43% cree que la situación del país empeorará en los próximos seis meses, junto con percepciones negativas sobre el empleo (36%) y la economía de los hogares (33%).

Finalmente, un 94% de los encuestados percibe un aumento importante en los precios durante el último semestre. Sobre el alza de los combustibles, un 49% la atribuye a factores internacionales, mientras que un 38% responsabiliza al gobierno actual y un 13% al anterior.