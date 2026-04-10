Ministra de Salud apunta a padres por violencia escolar: “No estamos siendo capaces de tener el control parental”

AGENCIA UNO

May Chomalí, ministra de Salud, tuvo palabras para los últimos episodios de violencia escolar registrados en diversos establecimientos a lo largo del país, apuntando principalmente a la responsabilidad de los padres.

En entrevista con radio Universo, la secretaria de Estado expresó que “no estamos siendo capaces de tener el control parental de los padres, no tenemos habilidades parentales, hemos perdido las habilidades parentales para poner los límites”.

Chomalí aseveró que “los profesores se están viendo sobrepasados por esta situación y no están autorizados porque los acusan, los agreden. Creo que tenemos que volver un poco a ejercer el rol que tenemos nosotros como padres y los profesores como profesores”.

Junto con ello, la ministra de Salud apuntó que “los niños necesitan límites, así como necesitan mucho cariño, alimentación, acogida, también necesitan límites, y esto es sobrepasarse de los límites. Y no es un problema de necesidad de asistencia mental”.

En esta línea, la titular del Minsal puso énfasis en el entorno en el cual se manejan los menores, indicando que “necesitamos más deporte, necesitamos más más ejercicio, necesitamos más comunidad”.

En cuanto a asistencia mental, May Chomalí explicó que “estuvimos conversando un poco sobre lo que están haciendo las oficinas locales de la Niñez, que son capaces de detectar este tipo de caso y efectivamente, la necesidad de atención de casos es muy específico. Y ahí estamos viendo cómo priorizar este tipo de casos, porque las atenciones se hacen priorizadas y, efectivamente, y no es no es por nadie desconocido de que nos faltan especialistas”.

La ministra de Salud reconoció que se necesita “incorporar otras formas de atención, a través de telemedicina, apoyo con psicólogos, en que sí hay psicólogos. Hay, digamos, pues, equipos de asistencia temprana, de asistente social con psicólogos. Vamos a poder aumentar la cobertura con otras formas que no sea la presencia de un psiquiatra, porque hay muy pocos en este país”.