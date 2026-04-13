Reporte de homicidios semanales: la nueva medida que estrenó el Gobierno y las primeras cifras que arrojó

El Gobierno reveló que durante este año se han registrado 272 víctimas, cuyas cifras se van a ir dando a conocer todos los lunes, lo cual puede tener “beneficios y riesgos”.

En cumplimiento del mandato de “transparencia” que dio el presidente José Antonio Kast, este lunes la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó el primer reporte sobre víctimas de homicidios consumados en el país, el cual se dará a conocer todas las semanas.

En concreto, los datos elaborados y reportados por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos se revelarán todos los lunes, y en este marco, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, expresó que “el año pasado teníamos 312 víctimas a la fecha. De acuerdo a la información preliminar con que nosotros contamos, tenemos 272 víctimas a la fecha”. Lo anterior, implica que hay menos víctimas y hubo una variación de aproximadamente un 12,8%.

Las cifras de homicidios durante la última semana y cómo se contabilizan en el reporte

Sobre los homicidios que se registraron en la última semana, la autoridad detalló que hubo 21 víctimas entre el 6 de abril hasta el mediodía del 21 de abril. “El año pasado nos registraba 20 víctimas. Por tanto, tenemos un incremento de una víctima en relación al año pasado”, expresó.

“Frente a lo que nosotros llamamos por el momento, y con estas cifras, una especie de estabilización, porque tenemos una variación de una víctima respecto de lo ocurrido el año pasado. Y, en segundo lugar, que esto a nosotros nos da pie para la generación de políticas públicas orientadas a la disminución de este tipo de cifras”, sostuvo Victoria Quintana.

En este escenario, recalcó que la “transparencia” es importante para el Gobierno en esta materia. “No necesariamente todo el tiempo vamos a recibir mejores cifras, y eso nosotros lo sabemos (…) Tenemos claridad de que algunas veces las noticias no van a ser mejores, nunca van a ser buenas, por cierto, porque estamos hablando de una situación como los homicidios, pero a veces no van a ser mejores y a veces sí”, expuso.

La estadística corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la PDI sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros. Por esta razón, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil.

“El convenio que existe entre el Ministerio de Seguridad y esas instituciones impone la obligación de entregar a esas otras instituciones de manera semestral sus cifras. Por tanto, nosotros tenemos que tener una actualización de víctimas oficiales de manera semestral, en junio o julio deberían entregarse las cifras. Un tiempo después, agosto aproximadamente, vamos a tener el consolidado de cifras del primer semestre de este año“, detalló la subsecretaria.

La nueva medida del Gobierno: reportes semanales de homicidios

Respecto a la implementación de este reporte semanal de homicidios, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), aseveró que tiene “beneficios y riesgos”.

“Desde el punto de vista de la transparencia y de lo que la ciudadanía y los propios medios de comunicación solicitan a la autoridad es correcto (…) respecto a si esa información semanal es útil en la planificación estratégica, yo diría que no, creo que ahí se requiere información agregada”, planteó en Radio Cooperativa.

“Son dos planos, transparencia, check, y desde el punto de vista de la planificación estratégica, para el uso de la policía y el Ministerio Público, creo que la información agregada tiene un valor importante (…) tiene beneficios y riesgos, el goteo diario del reportaje de los medios de comunicación va a seguir, pero que cuatro veces al mes alguien diga lo que pasó esta semana es esto, creo que ayuda a cerrar esa demanda de información diaria”, complementó.

Por su parte, el director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, advirtió que la publicación semanal de estos datos podría “llevar a inducir interpretaciones erróneas sobre alzas o bajas de homicidios, y también podría desencadenar respuestas más reactivas que estratégicas”.