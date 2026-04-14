“Habrá consecuencias”: la advertencia de camioneros al Gobierno por precios de combustibles y cuánto subiría este jueves

Los gremios del transporte de carga emitieron una declaración advirtiendo al Ejecutivo en caso de que no tome las medidas necesarias para frenar una nueva alza en los combustibles.

Los principales gremios del transporte de carga del país realizaron una dura advertencia al Gobierno de José Antonio Kast en caso de que no se adopten medidas para mitigar o frenar nuevas alzas en los combustibles.

Por medio de un comunicado, los presidentes de ChileTransporte, Raúl Clavero; de la CNTC, Sergio Pérez; de la CNDC, Juan Araya, y de la Agetich, Juan Monasterio, emplazaron al Ejecutivo a frenar el incremento del diésel o “habrá consecuencias”.

“Hace tres semanas, el Gobierno anunció y ejecutó una histórica alza de más de un 65% en el precio del diesel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos, provocando graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25 % las tarifas de transporte existentes en la actualidad”, comenzaron diciendo en la declaración.

Bajo este contexto, los gremios lamentaron que “no se observa un decidido y pro activo llamado oficial y público de las autoridades hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte”.

La advertencia de los camioneros al Gobierno ante posible nueva alza de combustibles

Considerando lo anterior, los camioneros advirtieron que “de no existir respuestas claras y concretas a nuestros planteamientos, se traspasen los mayores costos y se frenen de inmediato nuevas alzas de los combustibles, habrá consecuencias”.

Sobre el petitorio que le hicieron llegar al Gobierno, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, detalló a Cooperativa que los gremios pidieron que “el Presidente de la República considere la gravedad de la situación. Esperamos que el señor presidente tome nota de la situación y use todo lo que sea posible para que el valor del combustible se mantenga”.

“Esperemos que la guerra se termine y que se normalice el país. Los subsecretarios se comprometieron a hablar con los generadores de carga para que ellos entiendan que tienen que considerar los nuevos valores del diésel”, añadió.

De acuerdo a las proyecciones de Clapes UC, este jueves se materializaría una nueva alza en los precios de los combustibles, donde las bencina subiría cerca de 36,5 pesos por litro y el diésel lo haría por 63 pesos.