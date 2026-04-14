Imputado por triple homicidio en La Reina solicitó a psiquiatra el mismo fármaco encontrado en dos de las víctimas

Según el Ministerio Público, que Ugalde haya accedido a este medicamento sugeriría que intentó dormir a las víctimas antes del crimen.

Para las 11.00 horas de este martes estaba fijada la la revisión de medidas cautelares a las que está sometido Jorge Ugalde, el principal sospechoso del triple homicidio en La Reina, perpetrado el 18 de octubre de 2025 en una vivienda de calle La Cañada.

Su defensa buscaba revertir la prisión preventiva que ha cumplido por seis meses o modificarla por otra de menor intensidad. Sin embargo, esto terminó siendo reagendado para este jueves, debido a que el juez Fernando Celis, pidió inhabilitarse. “Había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad (al juez). Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura”, explicó la fiscal Carolina Remy -Maillet.

Las tres víctimas fueron identificadas en octubre pasado como el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos mellizos de 17 años. Por el vínculo filial, inicialmente se barajó la hipótesis de un doble parricidio con posterior suicidio. No obstante, pronto las diligencias investigativas efectuadas por la PDI apuntaron a otra de las personas que vivía en una de las tres casas que compartían terreno en La Cañada: el cuñado de Cruz-Coke, Jorge Ugalde.

El vuelco

Ugalde, de hecho, había dado cuenta a Carabineros del hallazgo de los cuerpos de sus sobrinos sin lesiones evidentes, en sus habitaciones, y del de Cruz-Coke con heridas realizadas con un arma blanca. La autopsia fue crucial para determinar que las lesiones de la víctima de mayor edad no habían sido autoinferidas y que los mellizos habían fallecido producto de asfixia.

También la fiscalía encontró inconsistencias en el relato de Ugalde, que inicialmente lo situaban fuera de la escena del crimen. Asimismo, la exesposa de Cruz-Coke, Carolina Gillet, dijo a la PDI que la esposa de Ugalde, Trinidad Cruz-Coke, intentó envenenar a los mellizos y a su hermano un año antes del crimen mediante un medicamento puesto en un postre. Los motivos detrás del triple homicidio, según el Ministerio Público, sería de origen económico: Ugalde, junto a Trinidad y Eduardo Cruz-Coke compartían una sociedad de propiedades.

El medicamento que compró Ugalde

Antes de que iniciara la audiencia, Mega reveló que el imputado tenía una receta médica vigente de Zolpidem, medicamento que había sido adquirido cuatro meses antes del crimen.

Este fármaco se utiliza para tratar el insomnio. Para adquirirlo en Chile se necesita contar con una receta médica retenida.

Este documento médico forma parte del material que incautó la PDI, pues este fármaco fue encontrado en el cuerpo de los hijos de Cruz-Coke en la autopsia. Su presencia en el organismo de las víctimas sugeriría a que fueron dormidos por

El zolpidem es un hipnótico de uso controlado que se receta para el tratamiento del insomnio. Su venta en Chile requiere receta médica retenida. La presencia de esta sustancia en el organismo de los menores apunta, según la investigación, a que fueron dormidos previamente a su muerte.