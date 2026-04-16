El tenso round entre delegado Germán Codina y alcalde Matías Toledo: “¡No interrumpa y no mienta!”

El delegado de la Región Metropolitana y el alcalde de Puente Alto se enfrentaron por el tema de seguridad en el país.

El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, protagonizaron un tenso cruce en medio del debate por la crisis de seguridad.

Luego de exponer los asaltos que se han registrado a plena luz del día en la comuna, se puso sobre la mesa la coordinación del municipio con Carabineros. En este marco, el delegado apuntó a una reunión que tuvieron el pasado fin de semana, donde participaron los ministros de Vivienda (Iván Poduje), Seguridad (Trinidad Steinert), el general director de Carabineros (Marcelo Araya) y el director de la PDI (Eduardo Cerna) y el propio Codina.

En el matinal de Canal 13, Tu Día, la autoridad de Gobierno afirmó que el alcalde Toledo “se restó de participar”, pese a que recibió una invitación días antes. “Entiendo que podemos tener diferencias políticas, pero lo más importante sabiendo que hay baja dotación policial, es participar de las instancias de coordinación”, expresó.

Frente a esto, el jefe comunal de Puente Alto no tardó en reaccionar y rechazó la versión que entregó el exalcalde de la misma comuna.

El duro intercambio entre el delegado Germán Codina y el alcalde Matías Toledo

“Esto me refiero a la improvisación”, partió diciendo, acusando que dicha invitación no fue enviada: “Una cosa es que en un documento diga avisarle al alcalde y existe una lista de copia que tiene que ser enviado, y otra cosa es que efectivamente nos llegue el documento”.

“Alcalde, en el operativo de ayer lo llamaron por teléfono…”, replicó Codina, mientras continuaba hablando Toledo.

“Discúlpeme, estoy hablando, delegado, y yo lo escuché atentamente“, expuso la autoridad comunal. A lo que el delegado respondió: “Lo escucho con atención, pero diga la verdad”.

“Muchas gracias, entonces no interrumpa y no mienta”, expresó la autoridad de Puente Alto, lo que provocó una nueva respuesta de Codina: “Usted es el que está mintiendo en este momento”.

A pesar del tono de la discusión, ambos intentaron respaldar sus posturas mostrando antecedentes sobre los contactos previos. Para cerrar, el delegado emitió un último mensaje: “Le pido al alcalde que deje las diferencias política de lado, unámonos todos, enfrentemos la delincuencia, permítanos hacer lo que estamos haciendo en otras comunas, que no siendo de mi color político, sí nos permite trabajar en conjunto. Sólo eso les pido”.