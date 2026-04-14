“Se nos cae todo el relato”: Carter arremete contra el Gobierno tras inasistencia de Steinert en sesión clave del Senado

“Esto es desprolijidad” y “perdemos credibilidad”, fue parte del duro descargo de Carter en la Comisión de Hacienda, la cual terminó fracasando por la ausencia de autoridades del Ministerio de Seguridad.

Críticas transversales han surgido contra el Gobierno luego de que fracasara una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, producto de la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario, Andrés Jouannet.

Este martes era clave para la tramitación del proyecto que tiene el objetivo de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta policial. En este marco, la ministra en primera instancia se excusó de asistir y señaló que en su reemplazo acudiría el subsecretario.

Sin embargo, posteriormente se avisó que la autoridad tampoco asistiría, situación que impidió que avanzara la discusión de la iniciativa.

Lo anterior, provocó la molestia de los parlamentarios, incluido el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), quien expresó que “me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado gente del Ministerio de Seguridad“, en una instancia que solo se extendió por 22 minutos.

En representación del Ejecutivo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, expuso que “yo quisiera pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el Presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión“.

La arremetida del senador Rodolfo Carter contra el Gobierno por ausencia de Steinert

Tras ello, el senador Rodolfo Carter (IND-REP) cuestionó duramente la inasistencia de la ministra Steinert en la comisión.

“Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto“.

A lo que el parlamentario agregó: “De verdad es una de las cosas más sensibles para los ciudadanos la falta de Carabineros (…) Si hay algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos, es que nosotros quisimos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones como estar en esta comisión, resulta muy lamentable“.

Siguiendo en esa línea, Carter sostuvo que “entiendo que los accidentes ocurren, de verdad lo entiendo, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. No solamente viste de argumentos a una oposición que, legítimamente, hoy nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los Carabineros”.

“Transmítale a la ministra y también a la gestión del Gobierno que la lealtad y la coordinación es un camino de dos vías”, sentenció el senador.