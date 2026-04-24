María Alejandra, quien llevaba cerca de tres años viviendo en Chile, había emigrado desde Medellín con el objetivo de trabajar y apoyar económicamente a su familia.

María Alejandra Flores Rodríguez, una joven colombiana de 20 años, fue identificada como la víctima fatal de una violenta colisión ocurrida en el centro de Santiago, en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco, en la Región Metropolitana, durante la madrugada de este viernes.

La joven se trasladaba como pasajera en un vehículo de aplicación hacia el domicilio de un amigo cuando el automóvil fue impactado por otro conducido por un carabinero de 22 años que manejaba en estado de ebriedad. El funcionario iba acompañado de otros seis efectivos policiales.

Tras el hecho, el conductor fue detenido y todos los involucrados fueron dados de baja de la institución.

Amigos de María Alejandra Flores exigen justicia tras fatal accidente provocado por carabinero ebrio

María Alejandra, quien llevaba cerca de tres años viviendo en Chile, había emigrado desde Medellín con el objetivo de trabajar y apoyar económicamente a su familia. Era la mayor de dos hermanos y, según su entorno, cumplía un rol fundamental en su sustento.

“Ella estaba acá por cuestiones laborales. Anoche se conducía hacia el departamento de mi amigo en un Uber normalmente y, pues, ocurrió este accidente, del cual no tenemos idea de cómo fue”, relató uno de sus cercanos.

Además de desempeñarse como maquilladora y manicurista, la joven perseguía su sueño de convertirse en DJ profesional. De hecho, ya participaba en eventos y tenía programado un viaje a Argentina para continuar desarrollando su carrera.

“Era una persona joven, pequeña, salió de su país para ganarse la vida. Era una persona increíble, la verdad es que esto es injusto”, expresó uno de sus amigos.

El grupo cercano también manifestó su preocupación por la situación de la familia de la víctima, que no cuenta con los recursos suficientes para costear la repatriación del cuerpo. “(María) Alejandra y su familia no tienen los medios para ser repatriada o, en todo caso, para una cremación o lo que sea en este país. Pido a la embajada de Colombia… que se haga justicia”, señalaron.

La madre de la joven ya viaja desde Colombia hacia Chile, mientras que otros familiares, como una tía residente en España, aún no han recibido toda la información sobre lo ocurrido.

Sus amigos, profundamente afectados, insisten en que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. “Somos un grupo de amigos muy grande… es lo que pedimos, que se pueda hacer justicia por ella”, afirmaron.