VIDEO – Todo lo que se sabe del choque que protagonizó carabinero ebrio que dejó a una mujer en riesgo vital

El policía reportó inicialmente que el automóvil involucrado en la colisión le había sido robado, lo que se descartó con el avance de las indagatorias.

En riesgo vital permanece internada una mujer que resultó herida, luego de que al auto de aplicación en el que se trasladaba lo chocó un carabinero que conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas de la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, luego de la colisión los cinco ocupantes que iban en el vehículo conducido por el policía escaparon del lugar, sin prestarle ayuda a la víctima, que posteriormente fue trasladada hasta la ex Posta Central.

Confirman que el carabinero conducía ebrio

De acuerdo con lo manifestado por el general de Carabineros Manuel Cifuentes, al menos el conductor del automóvil es parte de la institución policial.

Confirmó a la vez que, luego del accidente, el efectivo policial se presentó en una comisaría, donde entregó su declaración, tras lo cual quedó detenido.

Por su parte, el persecutor de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari, también ratificó que el policía uniformado conducía ebrio.

“Es un funcionario de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago… Estaba conduciendo en estado de ebriedad”, detalló.

Dijo a la vez que la Fiscalía trabaja sobre la hipótesis de que el resto, o al menos una parte de los ocupantes del vehículo, también son funcionarios de la policía uniformada.

Además, aseveró que el carabinero detenido reportó inicialmente que el automóvil involucrado en el choque le había sido robado, lo que se descartó con el avance de las indagatorias.

Por instrucciones de la Fiscalía Centro Norte, la investigación del hecho quedó a cargo del OS9 y la SIAT de Carabineros.