Las gestiones del Minsal para buscar la salida de Jeanette Vega del Hospital de San Antonio

La primera acción fue desarrollada por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, que solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Hospital Claudio Vicuña, Loreto Maturana.

AGENCIA UNO

Hace solo tres días, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio anunciaba la llegada de Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial del recinto asistencial, lo que generó revuelo en el Ministerio de Salud y en el oficialismo.

Ante esta situación, desde el Minsal ha realizado una serie de gestiones para buscar la salida de la ex ministra de Desarrollo Social de Gabriel Boric, apuntando que su nombramiento no fue informado o autorizado por el nivel central o el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

La primera acción fue desarrollada por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, que solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Hospital Claudio Vicuña, Loreto Maturana.

Con esto, la persona que subrogue a Maturana deberá concretar la salida de Jeanette Vega. Sin embargo, desde el Gobierno no contaban que la salida de directora del hospital recién se hará efectiva en 48 horas.

Pero el Ministerio de Salud sumó un nuevo inconveniente, ya que la subrogante designada, Ximena Parada, no quiso asumir el cargo y renunció, apuntando que se quiere remover a Vega por cuestiones políticas.

“Esta decisión se funda en la fortaleza del equipo formado que hoy se ve quebrado debido a la solicitud de su renuncia por parte del director del servicio de salud, como médicos debemos exponer que la salud no tiene color político y las decisiones deben fundarse en aspectos técnicos, debemos sanar a todos los pacientes”, consignó en una declaración compartida por La Tercera.

La presencia de Jeanette Vega generó ruido en las autoridades de Gobierno, dado su paso por la administración de Gabriel Boric, donde debió dar un paso al costado luego que se conociera que su principal asesora se puso en contacto con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco.