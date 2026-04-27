Gobierno flexibiliza Ley Uber: los cambios para conductores de apps y los detalles del reglamento menos exigente

El Gobierno ingresó a Contraloría el reglamento de la postergada Ley Uber, el cual permite autos más antiguos y flexibiliza requisitos para conductores.

El Ministerio de Transportes ingresó a Contraloría el nuevo reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), normativa que se ha retrasado desde su promulgación en 2023 y tiene el objetivo de regular el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi, Cabify, entre otras.

La propuesta presenta una serie de cambios respecto a versiones anteriores, los cuales buscan flexibilizar requisitos para operar y resguardar el empleo en esta área, que de acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), supera los 125 mil puestos informales.

Los cambios que incluye el reglamento de la denominada Ley Uber

Entre las principales modificaciones respecto al reglamento que fue retirado anteriormente, se aumenta los años de antigüedad permitida de los vehículos. Para quienes entren al sistema, el límite pasa de uno a cinco años, y hasta siete en regiones extremas, mientras que los autos ya operativos podrán tener hasta 15 años.

Sumado a ello, se elimina la exigencia de cilindrada y potencia mínima del motor. El reglamento simplifica los requisito administrativos, reduciendo la cantidad de información que las empresas deben reportar y otorga mayor facilidad para reemplazo de conductores registrados.

Bajo este contexto, el ministro de Transporte, Louis de Grange, manifestó que “estas flexibilidades regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad de servicio por una parte, y mejorar el empleo para que complementen su renta. O puedan acceder a un ingreso porque no tienen trabajo… creo que ayuda a la política del Gobierno de impulsar la economía“.

Por otro lado, se modificará el Decreto 212 -que regula a los taxis colectivos- para permitir vehículos con mayor capacidad. “Una innovación que estamos incorporando al decreto 212 es el tamaño de los taxis colectivos, pudiendo transportar de cuatro a ocho pasajeros”, expresó el secretario de Estado.

Luego de que el Gobierno de Kast ingresara el reglamento, ahora la definición quedará en manos de Contraloría para que entre oficialmente en vigencia.