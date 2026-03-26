Operación Renta 2026: las siete razones por las que podrías quedarte sin devolución

Quienes obtengan ingresos a través de internet por venta de productos o publicidad también están obligados a realizar este proceso.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Operación Renta 2026 es el proceso anual en el que personas y empresas deben declarar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente al año tributario 2026 (ingresos obtenidos en 2025), instancia en la que además pueden acceder a la devolución de impuestos si corresponde.

Durante este período, los contribuyentes pueden cumplir con sus obligaciones tributarias, acceder a devoluciones de impuestos si corresponde y revisar posibles inconsistencias en su información.

Quiénes deben realizar la Operación Renta 2026

Personas naturales: Contribuyentes con ingresos superiores a 13,5 UTA ($11.265.804).

Quienes hayan tenido ingresos por más de un empleador o pagador durante el año 2025.

Honorarios y emprendedores: Profesionales independientes y emprendedores que iniciaron actividades durante el año comercial 2025.

Empresas, sociedades y personas jurídicas, sin excepción.

Préstamo Solidario: Contribuyentes que aún mantienen cuotas pendientes de los beneficios estatales otorgados en el año 2021 (último año).

Del mismo modo, quienes obtengan ingresos a través de internet, ya sea por comisiones, venta de productos propios, marketing de afiliados, patrocinios, publicidad o contenidos bajo modalidad “pago por ver”, también estarán obligados a realizar este proceso.

Las siete razones por las que podrías quedarte sin devolución

Si tu declaración de renta fue aceptada pero no recibiste la devolución, es posible que la Tesorería General de la República (TGR) haya decidido retener total o parcialmente ese monto para cubrir deudas pendientes o morosas.

De igual manera, es posible que se haya efectuado alguna de las siguientes retenciones: