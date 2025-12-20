La ANCI confirmó que notificó al organismo sobre la amenaza, aunque no puede entregar más detalles por estar en investigación.

Este sábado, el Servicio de Registro Civil e Identificación emitió un comunicado aclarando que sus plataformas no sufrieron ningún hackeo.

La aclaración surge después de que la empresa de inteligencia en ciberseguridad VECERT alertara sobre una supuesta filtración de datos de “10 millones de chilenos”.

El organismo público señaló que “la alerta difundida por VECERT, que mencionaba una presunta filtración ocurrida el 15 de diciembre, no involucra información ni datos de nuestras bases registrales o de identificación”.

¿Qué dijo el Registro Civil sobre el supuesto hackeo de información personal de 10 millones de personas?

Junto a ello, desde el Registro Civil agregaron que la alerta fue revisada por sus equipos de ciberseguridad y coordinada con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el área de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), siguiendo los protocolos establecidos.

Finalmente, reiteraron que “no se ha producido ninguna filtración de datos, ni hackeo, ni vulneración de nuestros sistemas institucionales”.

Finalmente, desde el Registro Civil aseguraron que seguirán trabajando junto a las autoridades pertinentes para investigar y aclarar cualquier alerta que aparezca.

Desde Biobío consultaron a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que señaló no poder dar detalles por tratarse de una amenaza en curso, pero confirmó que alertaron al Registro Civil a comienzos de la semana.