Revelan antecedente clave del momento en que embarcación salmonera se hundió en Los Lagos

La tripulación de la embarcación salmonera Koñimo I se encontraba descansando cuando se hundió en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, según informó la empresa Salmones Austral.

A través de una declaración pública, la compañía detalló que, de acuerdo con la información de la que dispone, “la nave se habría hundido mientras se encontraba fondeada a 70 metros de la orilla y bajo condiciones climáticas normales“.

A la vez, Salmones Austral lamentó las pérdidas humanas que dejó la tragedia. Hasta la tarde de este martes se informó que el naufragio de la nave ha dejado dos tripulantes muertos, cuatro desaparecidos y dos sobrevivientes.

Piden a dueña de Koñimo I aclarar lo ocurrido con la tripulación

Por otra parte, Salmones Austral detalló que la empresa Koñimo, dueña de la embarcación que se hundió en Los Lagos, “nos presta servicios de forma esporádica” y aseguró que contaba con “todos sus permisos al día”.

“Sus labores en nuestro centro finalizaron a las 18.00 horas del día lunes, por lo que al momento del hundimiento la tripulación se encontraba descansando al interior de la nave Koñimo I“, puntualizó la empresa en su comunicado.

A la vez, indicó que le solicitó a la empresa Koñimo llevar a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido en el Estuario de Reloncaví.

Sostuvo también que, tras conocer lo ocurrido, desplegó todos sus recursos humanos y técnicos para colaborar en el rescate. Así, para esa tarea dispuso de equipos técnicos en terreno, ROVs submarinos, embarcaciones de apoyo y buzos especializados.

Junto con plantear que se mantienen en contacto con las familias de los tripulantes afectados, desde Salmones Austral se aseguró que “nuestra prioridad es colaborar activamente en las labores de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas y acompañar a sus familias y a los seres queridos de los dos tripulantes fallecidos y de los dos sobrevivientes“.