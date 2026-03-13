Pago con tarjetas en Metro ya supera 1,5 millones de transacciones en su primer mes activo

Esta alternativa está disponible para tarjetas Visa y Mastercard con tecnología contactless, además de celulares y dispositivos compatibles con billeteras digitales.

A un mes del inicio de la marcha blanca del pago sin contacto con tarjetas físicas y billeteras digitales en Metro de Santiago y el servicio Tren Nos-Estación Central, el sistema ya suma más 1,5 millones de transacciones.

Desde la empresa estatal precisaron que además hay más de 100 mil validaciones diarias, destacando la amplia aceptación entre los usuarios del servicio.

Las estaciones que concentran el mayor uso del sistema son Tobalaba, Los Leones, Universidad de Chile, Manquehue y Estación Central. Asimismo, las líneas con mayor participación son Línea 1, Línea 5 y Línea 2.

En cuanto a la participación de los medios de pago, la Tarjeta bip! representa el 66% de las validaciones, el QR el 29% y EMV el 5%.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, señaló que “a un mes de su implementación, el pago con tarjetas ha mostrado resultados muy positivos, sin mayores incidencias y con una adopción que incluso ha superado nuestras expectativas iniciales. Haber superado el millón y medio de transacciones en tan poco tiempo confirma que estamos avanzando en una modernización concreta del acceso al transporte público, con una tecnología segura, simple y alineada con las nuevas formas de pago que hoy usan las personas”.

Esta alternativa está disponible para tarjetas Visa y Mastercard con tecnología contactless, además de celulares y dispositivos compatibles con billeteras digitales. No requiere registro previo y no considera cobros extra, manteniendo el mismo valor del pasaje que los otros medios habilitados.