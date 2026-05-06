Sitios caídos, correos perdidos y ventas detenidas: el problema silencioso y el costo invisible que afecta a miles de pymes

Miles de pymes dependen hoy de sitios web, ecommerce y plataformas digitales para operar. En ese escenario, la continuidad tecnológica dejó de ser secundaria: seguridad, soporte y capacidad de crecimiento son clave para sostener negocios hiperconectados.

La digitalización dejó de ser una promesa futura para las pequeñas y medianas empresas. Vender por internet, responder cotizaciones, administrar, coordinar equipos y mantener una vitrina online activa forman parte de la operación diaria de miles de negocios. Sin embargo, esa dependencia también abrió una vulnerabilidad: cuando falla la infraestructura digital, el impacto se siente en las ventas, la reputación y la continuidad operacional.

Actualmente, en Chile existen más de 750 mil pymes activas y distintas estimaciones advierten que cerca del 70% todavía no cuenta con medidas suficientes de ciberseguridad. El escenario refleja cómo muchas empresas avanzaron rápidamente hacia la digitalización, pero todavía operan con infraestructura frágil o con escasa capacidad de respuesta frente a contingencias técnicas, caídas de servicio o problemas de seguridad.

En ese contexto, empresas como EcoHosting han comenzado a posicionarse dentro del ecosistema tecnológico local como proveedores de infraestructura digital para negocios que necesitan estabilidad, acompañamiento técnico y continuidad operacional.

La empresa chilena de hosting e infraestructura digital, fundada en 2011, entrega servicios de hosting web, dominios, correo corporativo, VPS y servidores dedicados, con foco en pymes, ecommerce, agencias y equipos digitales. La compañía también ha desarrollado infraestructura propia, incluyendo ASN AS266855 y recursos IP registrados en LACNIC, elementos que apuntan a fortalecer su operación tecnológica dentro del ecosistema digital.

El costo de fallar

Para una pyme, una caída de sitio puede significar mucho más que una molestia técnica. Puede implicar ventas detenidas, pérdida de confianza de clientes, campañas digitales desperdiciadas, correos que no llegan o problemas internos de coordinación. En estructuras pequeñas, donde los equipos suelen tener menos margen para reaccionar, la prevención y el soporte oportuno pueden marcar una diferencia concreta.

En esa línea, EcoHosting se ha enfocado en acompañar a negocios que necesitan estabilidad operativa y soporte técnico local. Actualmente supera los 10 mil clientes atendidos y cuenta con soporte 24/7 vía ticket, además de un uptime comprometido de 99,9%, factores que hoy comienzan a ser cada vez más relevantes para empresas que dependen directamente de sus canales digitales para funcionar.

“Para muchas pymes, el hosting deja de ser invisible cuando algo falla: el sitio no carga, el correo no llega o una venta se pierde. Por eso es importante elegir infraestructura pensando en continuidad, soporte y crecimiento, no solo en el precio anual”, señala Carlos Caro Rodríguez, CEO de EcoHosting y emprendedor tecnológico chileno.

Caro Rodríguez también participa en otros proyectos digitales como HostingPlus.cl, Asistly.ai y NextPlus.cl, iniciativas vinculadas al desarrollo de servicios tecnológicos, automatización y soluciones digitales para empresas.

EcoHosting Internet Limitada, opera desde Providencia y forma parte de un ecosistema tecnológico local que busca acompañar el crecimiento digital de negocios cada vez más dependientes de su infraestructura online.

El desafío, sin embargo, va más allá de contratar un servicio técnico. La maduración digital de las pymes exige comprender que la infraestructura ya forma parte del corazón del negocio. Un sitio web, un correo corporativo o una tienda online no son herramientas de apoyo: muchas veces son el principal canal de venta, atención y contacto con los clientes.

Por eso, en un entorno donde las empresas pequeñas compiten cada vez más en vitrinas digitales, la estabilidad tecnológica empieza a ocupar un lugar similar al de otros activos críticos. La pregunta ya no es solo cuánto cuesta tener presencia online, sino cuánto puede costar no contar con una infraestructura capaz de sostenerla.