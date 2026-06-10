Cómo un hombre secuestrado logró escapar de Los Gallegos en Arica

La víctima, con su relato, logró confirmar una nueva organización criminal de esta facción del Tren de Aragua en el norte.

PDI.

Un hombre que había sido secuestrado en Arica por la banda Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, logró escapar y salvarse de lo que parecía una sentencia de muerte.

Según detalló T13, la víctima se encontraba al interior de una vivienda amarrado. Había sido torturado y todo indicaba que le quedaban horas de vida.

Pero todo dio un vuelco cuando uno de los sujetos que lo vigilaba accedió a prestarle un celular para que pudiera despedirse de su esposa.

A pesar de lo riesgoso, lejos de hacer esto último, el hombre utilizó el dispositivo móvil para pedirle ayuda a su pareja. “Me van a matar“, le escribió. Junto con eso, le envió fotografías del lugar en el que estaba y una ubicación aproximada. “Apúrate por Dios, tengo miedo“, agregó.

Mientras esperaba el actuar de la mujer, el hombre secuestrado por Los Gallegos quiso adelantarse. Rompió una ventana de la vivienda y utilizó los vidrios para soltarse las amarras.

Acto seguido abrió un agujero en una pared que daba hacia la parte posterior de la casa y así logró escapar. En medio de la noche, y tras varios minutos corriendo para alejarse lo más posible del lugar, Carabineros logró encontrarlo.

El testimonio de la víctima logró comprobar una nueva organización criminal de Los Gallegos, quienes buscaban rearticular las operaciones en Arica bajo el mando de Alfredo José Timaure, El Jumper.