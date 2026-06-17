El brutal caso de sicariato que remece a Loncoche: adolescente de 17 años habría pagado a compañero para asesinar a su madre

Los tres adolescentes que estarían involucrados en el caso se entregaron de manera voluntaria ante la Fiscalía.

Una mujer de 53 años, identificada como Ingrid del Carmen Barrera Rantul, fue encontrada muerta en su domicilio el pasado domingo en Loncoche, Región de La Araucanía. Según se informó, su cuerpo tenía heridas cortopunzantes y varias fracturas.

El caso dio un inesperado y brutal vuelco luego de que en las últimas horas se confirmara la detención de la hija de la víctima, de solo 17 años. Junto a ella también fue aprehendida su pareja y un compañero de curso.

Según confirmó la Fiscalía Regional, el homicidio fue calificado de sicariato luego de que la menor le habría pagado al tercer involucrado para que asesinaran a la mujer. El fiscal regional Roberto Garrido detalló que el móvil sería un conflicto familiar, debido a que la madre no apoyaba la relación amorosa que tenía su hija.

“Se trata de un sicariato, las imputaciones que se pueden hacer en este caso dicen relación con el delito de homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes y de parricidio respecto de la hija de la víctima“, aseveró Garrido, quien precisó que la joven pagó $60 mil para concretar el homicidio, el cual habría planificado junto a su pareja.

Fueron los tres adolescentes los que se entregaron de manera voluntaria ante la Fiscalía Local del Ministerio Público en Loncoche.