Un grupo de parlamentarios presentó un nuevo proyecto de ley denominado “Ley Balto”, el cual busca modificar el Código Penal para aumentar las sanciones por maltrato animal y reforzar la legislación vigente conocida como Ley Cholito (Ley N.º 21.020).

La iniciativa, impulsada por el diputado socialista César Valenzuela junto a legisladores de distintos sectores políticos, toma su nombre del caso de Balto, un perro que fue víctima de un grave episodio de crueldad en Quilicura. El animal intentó escapar y refugiarse en su domicilio, pero fue perseguido y finalmente asesinado con múltiples heridas, en un hecho que generó amplia conmoción pública.

“Ley Balto” busca endurecer penas por maltrato animal y cerrar vacíos de la Ley Cholito

El proyecto propone cambios al artículo 291 bis del Código Penal, elevando las penas para quienes provoquen lesiones graves a animales.

En estos casos, se plantea aumentar el presidio menor en su grado medio, con penas que irían desde 541 días hasta 3 años, además de multas que se mantienen entre 10 y 30 UTM, junto con la inhabilidad permanente para la tenencia y trabajo con animales.

En situaciones donde el maltrato cause la muerte del animal, la propuesta establece un aumento de la pena hasta presidio menor en su grado máximo, con sanciones que podrían llegar entre 3 años y un día hasta 5 años de cárcel. También se mantienen las multas de hasta 30 UTM y la prohibición perpetua de trabajar o convivir con animales.

De acuerdo con sus impulsores, el objetivo de la iniciativa es evitar que este tipo de delitos queden con sanciones consideradas insuficientes o que permitan beneficios alternativos, como el cumplimiento en libertad.

El proyecto también busca cerrar vacíos legales que permiten que personas condenadas por maltrato animal puedan seguir ejerciendo actividades relacionadas con el cuidado de mascotas.

Actualmente, la Ley Cholito establece sanciones por maltrato y crueldad animal, pero los parlamentarios sostienen que las penas vigentes no son suficientes para casos de extrema gravedad, lo que motivó la presentación de esta nueva propuesta legislativa.