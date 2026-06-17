Patentes con restricción vehicular en la RM por la preemergencia ambiental de este miércoles 17 de junio

Entre otras medidas, se prohíbe el uso de calefactores residenciales a leña, pellet y otros derivados de la madera, en toda la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial declaró preemergencia ambiental para este miércoles 17 de junio a raíz de la mala calidad del aire en la Región Metropolitana, por lo que, además de las respectivas prohibiciones, se registran cambios en la restricción vehicular.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, la medida tiene como propósito resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente, la preemergencia ambiental implica una serie de medidas como:

Se prohíben los calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de la madera , en toda la RM.

, en toda la RM. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de Educación Física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo , abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo.

, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo. La paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales.

correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales. Intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles .

. Lo anterior se suma a otras restricciones permanentes, tales como la prohibición en toda la RM del uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto, calefactores hechizos u otros artefactos similares, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera .

. Aumento de los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin sello verde, y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde.

Restricción vehicular este miércoles 17 de junio

Cabe consignar que este miércoles 17 de junio la restricción vehicular se aplica entre las 07:30 y 21:00 horas, de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, no pueden circular este miércoles los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 2 y 3.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 2 y 3 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.