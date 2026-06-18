“¡Chao a la cultura woke!”: el proyecto que busca eliminar el uso de lenguaje inclusivo en servicios públicos

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención.

La Cámara de Diputados aprobó con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención el proyecto de resolución que solicitará al presidente José Antonio Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos.

La iniciativa fue impulsada por la bancada UDI, quienes acusaron al Gobierno de Gabriel Boric de imponerlo “forzosamente” de manera institucional. Más aún luego de que se publicara un instructivo para su uso en noviembre de 2022.

Según se leyó en el hemiciclo previo a la votación, instruye “a todos los ministerios dejar inmediatamente sin efecto, aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene desde ya por decreto el correcto uso del idioma castellano”.

De esta manera se prohibirá “de inmediato cualquier distorsión gramatical en función de género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria”.

El proyecto que busca eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos fue aprobado en la Cámara con votos del oficialismo, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente.

Uno de los que celebró esto fue el diputado Cristián Araya (REP), quien a través de su cuenta en X manifestó: “Durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de como hablar y comportarse. Esto se termina. ¡Chao a la dictadura woke!“.