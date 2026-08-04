“Chile comienza a crecer” y recado para alcaldes de oposición: la celebración del Gobierno por triunfo de megarreforma en el Senado

AGENCIA UNO

Los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado lideraron las celebraciones del Gobierno en el Senado, luego que se aprobara el informe de la Comisión Mixta sobre la fórmula de compensación para los municipios por el fin de las contribuciones, con lo cual se despachó la megarreforma.

Esto, a pesar de la masiva presencia de alcaldes de oposición, los que se mostraron en contra del mecanismo propuesto por el Ejecutivo para compensar el déficit de recursos que generara el término de este tributo para mayores de 65 años.

Para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “con esta ley que termina su tramitación Chile comienza nuevamente a crecer”.

“Chile vuelva a abrirle las puertas a la inversión, emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a expectativas de desarrollo personal y familiar. A las expectativas de empleos para jóvenes, adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar. Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y crecimiento”, aseveró tras el triunfo en el Congreso Nacional.

Por su parte, el biministro Claudio Alvarado salió al paso del rechazo de un grupo de jefes comunales, asegurando que “sabíamos que había un grupo importante de alcaldes que no quería esta compensación, pero el Gobierno queda tranquilo porque a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde viva, bajo la comuna que estén, van a recibir esos recursos. No obstante, sus alcaldes no lo querían. Nosotros pensamos en las personas, en la gente y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga. Por eso compensamos al 100%”.

Alvarado aprovechó también de lanzar duras críticas a la actuación de los alcaldes de oposición, al plantear que buscaron retrasar la tramitación de la megarreforma, pero “al final del día, lo que manda y rige, es que se aprobó con mayoría en ambas cámaras y pronto comienza la aplicación”.