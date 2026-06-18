Evita la multa: estas son las patentes con restricción vehicular este jueves 18 de junio

Las sanciones económicas van desde 1 a 1,5 UTM; es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes están a cargo de las fiscalizaciones destinadas a asegurar que los automovilistas cumplan con la restricción vehicular de este jueves 18 de junio.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra de entre $71.506 y $107.259, aproximadamente.

Para evitar dicha multa, los conductores deben estar atentos a las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

La restricción vehicular se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) implementado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Las patentes con restricción vehicular este jueves 18 de junio

De acuerdo con el tipo de vehículo, algunos no podrán circular entre las 7:30 y las 21:00 horas. Otros tienen prohibición para hacerlo desde las 10:00, con límite a las 16:00 o 18:00 horas.

En el primer caso se encuentran los siguientes vehículos:

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 4-5

Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 4-5 .

. Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 8-9-0-1 .

. Motocicletas de años anteriores al 2002: 8-9-0-1 .

. Los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

En cuanto a los vehículos con prohibición para circular entre las 10:00 y las 16:00 o 18:00 horas, se trata de:

Los buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros sin sello verde: 8-9-0-1 .

. El transporte de carga sin sello verde: 8-9-0-1.

Respecto de los vehículos de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o TEA, quedarán exentos de la restricción vehicular si cuentan con la respectiva credencial o certificado médico que acredite dicha condición.