El calor de su fiel mascota fue clave: mujer sobrevive cinco días perdida en los bosques de Chiloé

Doris fue trasladada al Hospital de Quellón, donde ingresó con signos de hipotermia, deshidratación, lesiones menores y un evidente estado de agotamiento físico.

Momentos de alivio y emoción se vivieron en la comuna de Quellón luego de que fuera encontrada con vida una mujer identificada como Doris Chiguay, quien permaneció desaparecida durante cinco días en una extensa área boscosa de la Región de Los Lagos.

La mujer se había extraviado mientras realizaba labores de búsqueda de animales en un sector rural, situación que motivó un amplio operativo encabezado por equipos de emergencia, voluntarios y vecinos de la zona.

Según los antecedentes conocidos, durante los días que permaneció aislada debió enfrentar bajas temperaturas, lluvias y condiciones adversas propias del terreno. Para subsistir, habría consumido raíces y frutos silvestres que encontró en el entorno mientras intentaba hallar una salida.

El calor de su fiel mascota fue clave: mujer sobrevive cinco días en Chiloé

Uno de los aspectos más destacados de esta historia fue la compañía permanente de su perro “Cheme”, que no se separó de ella en ningún momento. De acuerdo con el relato de la propia afectada, el animal fue un apoyo fundamental durante las noches, ayudándola a soportar el frío gracias a su calor corporal.

Tras varios días recorriendo el bosque, la mujer logró orientarse utilizando referencias geográficas del lugar. Incluso habría seguido el cauce de un río hasta acercarse a una zona habitada, donde finalmente pudo solicitar ayuda.

Su aparición ocurrió en las cercanías de la Escuela de Quilen. Vecinos del sector escucharon sus llamados y acudieron en su auxilio, reconociendo además a la mascota que la acompañaba.

Posteriormente, profesionales del establecimiento educacional y residentes de la zona le brindaron las primeras atenciones mientras se coordinaba la llegada de personal policial y equipos de emergencia.

Doris fue trasladada al Hospital de Quellón, donde ingresó con signos de hipotermia, deshidratación, lesiones menores y un evidente estado de agotamiento físico. Sin embargo, los primeros informes médicos señalaron que se encontraba consciente, estable y fuera de riesgo vital.

Desde las instituciones que participaron en el operativo destacaron el desenlace positivo de la búsqueda y valoraron tanto la fortaleza demostrada por la mujer como la lealtad de su perro, cuya compañía habría sido determinante para que lograra resistir las difíciles condiciones durante los cinco días que permaneció desaparecida.