Revelan fecha en que Gonzalo Feito será formalizado por violencia intrafamiliar

La defensa de Feito estará a cargo del abogado Aldo Duque, quien confirmó que representará al periodista en el proceso judicial.

El periodista Gonzalo Feito deberá comparecer ante la justicia luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitara su formalización por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar. La audiencia fue programada para el próximo 1 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La investigación se originó tras una denuncia presentada en septiembre de 2024 por una expareja del comunicador, cuya identidad permanece bajo reserva.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la mujer acudió a la 37ª Comisaría de Vitacura para denunciar presuntos episodios de violencia intrafamiliar.

Gonzalo Feito será formalizado por causa de violencia intrafamiliar

Según la información difundida por medios nacionales, tras la denuncia se decretaron medidas de protección en favor de la denunciante, incluyendo la prohibición de acercamiento. Sin embargo, los antecedentes recopilados durante la investigación habrían llevado al Ministerio Público a imputar el delito de maltrato habitual.

La solicitud de formalización fue presentada por la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente y posteriormente acogida por el tribunal, que fijó la audiencia para septiembre de 2026. Debido al resguardo de la víctima, los detalles específicos de la denuncia se mantienen bajo reserva.

La defensa de Feito estará a cargo del abogado Aldo Duque, quien confirmó que representará al periodista en el proceso judicial. La situación surge semanas después de la polémica salida del comunicador del programa “Sin Filtros”, donde era uno de sus rostros más reconocidos.