Carabinero condenado por cegar a manifestante se entrega a la justicia y parlamentarios piden a Kast concederle indulto presidencial

El uniformado argumentó que utilizó su arma de forma defensiva, pero el tribunal desestimó esa hipótesis debido a que no se acreditó una agresión previa.

Acompañado de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Partido de la Gente y el Partido Republicano llegó este jueves el capitán de Carabineros Pablo Carvajal al Centro de Justicia para entregarse a las autoridades tras ser condenado a siete años de cárcel.

Tras una investigación liderada por la fiscal Ximena Chong, el tribunal determinó que el uniformado cegó uno de los ojos del manifestante Brandon González durante una marcha acaecida el 28 de octubre de 2019.

Pese a que el carabinero había impugnado la resolución que lo declaraba autor de apremios ilegítimos calificados, la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia a mediados de este mes, argumentando que no hubo una agresión legítima dirigida a él, por lo que no se puede configurar la hipótesis de la legítima defensa. Con ello, estimó que el manifestante, quien reconoció haber lanzó un trozo de metal a un carro lanzaaguas, “no era una capaz de agredir al acusado” y que el uniformado volvió a disparar en la espalda a González.

Junto con criticar la investigación de la fiscal Chong —que ha sido objeto de críticas a raíz de las investigaciones ligadas al estallido social que lideró— el carabinero manifestó que “utilizando las herramientas que me entregó el Estado, me defendí. Lamentablemente esta persona resultó lesionada. ¿Y por qué lamentable? Porque nosotros los carabineros jamás tenemos en mente lesionar”.

Carvajal también aludió a que se mantuvo como carabinero, debido a que una investigación interna de la institución determinó que actuó acorde a los protocolos y lamentó que la fiscal “logró dar vuelta y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro, un tiro no defensivo, sino que con las ganas de dañar”.

Piden indulto a Kast

“La fiscal Chong ha perdido algunas causas, ha ganado muchas otras, pero siempre utilizando la misma técnica y violando una norma fundamental de la fiscalía, que es su deber de objetividad. Solicitamos al Presidente de la República una vez más que haga uso de su facultad para indultar a quienes sirvieron a la República y defendieron a la democracia”, pidió el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

El excandidato presidencial dijo estar seguro que los legisladores presentes, así como sus pares de la UDI y Renovación Nacional “van a hacer un esfuerzo para modificar la legislación para que esté de acuerdo con lo que necesita nuestra sociedad, que es una fuerza pública empoderada, que le tema a tribunales, porque ya es suficiente con tener que enfrentar al narco, como para tener permanentemente en la espalda el cuchillo de algún fiscal políticamente activo”.