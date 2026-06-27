Subsecretario Pavez realiza balance de misión en Venezuela: “Nuestros bomberos están trabajando en condiciones muy difíciles”

Tras regresar a Chile, Máximo Pavez entregó detalles sobre la primera misión de ayuda humanitaria que el Gobierno envió a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país.

Luego de regresar de Venezuela, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó y realizó un balance sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno envió a Venezuela para cooperar en la búsqueda de víctimas y reconstrucción tras los dos terremotos que azotaron a dicho país.

“Esta planificación consistió en el vuelo de dos aeronaves, KC-135, un avión con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipamiento altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito”, comenzó diciendo.

En detalle, explicó que “el primer avión llegó a la base militar El Libertador de Maracay en la madrugada del día viernes, y el segundo llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en la madrugada de hoy”.

Pavez destaca labor de bomberos en misión en Venezuela por terremotos

Respecto a los bomberos chilenos que llegaron a Venezuela, la autoridad informó que siguen desplegados en la zona afectada con autonomía logística para llevar a cabo sus labores durante un periodo de 10 días.

“Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas”, sostuvo.

“Hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”, afirmó Pavez.

Además de ello, el subsecretario del Interior manifestó que se han establecido canales de coordinación que ya están dando resultados. “Ya se encuentra en marcha la asistencia a una familia chilena que busca retornar al país, mientras que la Cancillería mantiene contacto con la familia del ciudadano chileno fallecido durante la emergencia, brindando el acompañamiento y la orientación correspondiente”, expuso.

Para cerrar, la autoridad señaló que el Gobierno se encuentra evaluando la posibilidad de enviar ayuda adicional, lo cual dependerá de la evolución de la emergencia y de los requerimientos que realicen las autoridades venezolanas y/o los equipos chilenos que están desplegados en terreno.