El millonario contrato de Hacienda con Cadem para medir la satisfacción de los usuarios del Estado

El Ministerio de Hacienda adjudicó un contrato por un monto cercano a los $479 millones a la empresa Cadem, con el objetivo de realizar un estudio destinado a medir la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios públicos en Chile.

El convenio busca obtener información sobre la percepción ciudadana en distintos trámites y atenciones estatales.

La iniciativa contempla la aplicación de encuestas y metodologías de recolección de datos que permitan evaluar la experiencia de los usuarios en instituciones públicas, con el fin de generar indicadores que sirvan como insumo para la toma de decisiones.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, el estudio se enmarca dentro de las herramientas que utiliza el Estado para monitorear de forma periódica el funcionamiento de sus servicios y la calidad de la atención entregada a la ciudadanía.

La empresa Cadem, reconocida por su trabajo en estudios de opinión pública en Chile, será la encargada de ejecutar el levantamiento de información durante el período establecido en la licitación adjudicada por el Ministerio.

El contrato incluye la realización de encuestas a nivel nacional, abarcando distintos tipos de usuarios de servicios públicos, con el objetivo de reflejar una visión amplia de la experiencia ciudadana.

Los resultados permitirán identificar áreas críticas dentro de la gestión pública, así como posibles mejoras en la atención y en los tiempos de respuesta de las instituciones estatales.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que este tipo de mediciones forman parte de un esfuerzo por fortalecer la eficiencia del aparato público y mejorar la calidad del servicio que reciben las personas en sus trámites cotidianos.