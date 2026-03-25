Efecto “bencinazo”: encuestas evidencian importante alza en la desaprobación del presidente Kast

La fuerte alza que sufrirá el precio de las bencinas a partir de este jueves tuvo un efecto inmediato en los estudios realizados en los últimos días.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast registró un fuerte incremento luego de la decisión del Ejecutivo de implementar una importante alza en las bencinas, de acuerdo con lo evidenciado por dos encuestas divulgadas en las últimas horas.

Según el más reciente sondeo de Cadem, el rechazo al desempeño del mandatario alcanzó a un 49%, mientras que la aprobación bajó a un 47%, en tanto que la encuesta de Panel Ciudadano-UDD indicó que la desaprobación al jefe de Estado llegó a un 48% y el apoyo a su gestión cayó 17 puntos y llegó a un 42%.

En el caso de la primera, el rechazo a Kast aumentó en dos puntos respecto del estudio anterior y representa un alza de 15 puntos en comparación con el 11 de marzo, día en que asumió el cargo.

El caso de Panel Ciudadano-UDD, en tanto, mostró que la desaprobación tuvo una importante alza de 30 puntos en comparación con la encuesta del pasado 13 de marzo, donde este ítem llegaba apenas a un 18%.

Descenso en el apoyo a Kast

Respecto de la aprobación a la gestión de José Antonio Kast, Cadem mostró una baja de cuatro puntos en relación con la anterior encuesta, y es un 10% menor que al inicio de su mandato.

Por otra parte, consignó que el 59% de los consultados consideró que la decisión de subir las bencinas era evitable, mientras que el 33% apoyó el argumento del Gobierno para justificar la medida.

En tanto, Panel Ciudadano-UDD evidenció que la aprobación bajó 17 puntos en los últimos 11 días, y pasó de una valoración positiva del 59% al 42%.