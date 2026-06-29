Gobierno respalda debate por Ley Alejandro: “Hay que hacer cambios a la responsabilidad penal adolescente”

Tras el pedido de la familia del niño fallecido en una encerrona, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que apoyarán todas las iniciativas que vayan en esa línea.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, enfatizó en la necesidad de trabajar en cambios a la responsabilidad penal adolescente, luego de que se pusiera sobre la mesa la denominada “Ley Alejandro”.

La iniciativa la planteó la familia del niño de 12 años que fue asesinado tras una encerrona en San Bernardo el pasado martes 23 de junio, la cual considera condenas efectivas y sin beneficios, sin importar la edad de quienes sean parte de las encerronas, delitos cometidos en grupo u otros tipos de hechos violentos.

Respecto a la posición del Ejecutivo sobre esta materia, el titular de Seguridad manifestó que “nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”.

Gobierno valora propuesta de “Ley Alejandro” y estudiarán cambios sobre responsabilidad penal adolescente

Siguiendo en esa línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, aseveró que se encuentran estudiando eventuales modificaciones a la normativa de responsabilidad penal en el marco de la muerte del menor.

Considerando lo anterior, señalaron que les parece bien que se propongan este tipo de iniciativas, ya que “es positivo” que se abra este debate.

“Hoy día existen proyectos de ley que están tramitándose en el Senado de la República en segundo trámite constitucional. Esta es una iniciativa del senador Andrés Longton, que la presentó en la legislatura anterior. Entre otros aspectos, establece penas de mayor entidad para delitos de alta connotación pública y altamente violentos”, comentó Guerrero.

Por su parte, Arrau aseveró que apoyarán proyectos que vayan en esa línea: “En términos generales hay que hacer cambios desde nuestro punto de vista, a la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas”.

Por ello, adelantaron que deberán analizar lo que se encuentra en segundo trámite constitucional, ver si coincide con lo que se quiere hacer y sacar provecho de lo que se ha avanzado en el último tiempo.

De esta forma, explicaron que tomarán decisiones sobre esta materia en los próximos días, puesto que estiman que es necesario analizar detenidamente los efectos de la reincidencia, la forma en la que se cumplirán las penas y los efectos que tendrían desde la mirada del derecho procesal, al tratarse de subir las penas a menores.