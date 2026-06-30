Pavez hace oídos sordos a denuncias de hostigamiento a Los Topos: “No nos podemos hacer cargo”

Francisco Lermanda, líder de Los Topos, puntualizó que han debido enfrentar constantes controles de identidad en medio de sus actuaciones entre los escombros.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, se desmarcó de las denuncias de hostigamiento dadas a conocer por rescatistas chilenos presentes en Venezuela, los que llegaron al país para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos que han dejado hasta ahora más de 1.800 muertos.

Francisco Lermanda, líder de Los Topos, puntualizó que han debido enfrentar constantes controles de identidad en medio de sus actuaciones entre los escombros, para ver si son “espías yanquis o de Chile”.

“Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirle los documentos”, acusó Lermanda, a cargo del grupo de rescatistas chilenos.

En esta línea, aseguró que le espetaron al uniformado las razones para pedirle su identificación en al menos cinco oportunidades tras su arribo a Venezuela, apuntando que la respuesta fue: “Porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo porque ustedes pueden ser espías yanquis o de Chile”.

Ante esto, Pavez indicó a radio Biobío que “cualquier otro esfuerzo adicional que personas libremente puedan llevar adelante para apoyar al pueblo venezolano tan duramente afectado por esta tragedia, no está en el ámbito de acción del gobierno y, por lo tanto, nosotros no nos podemos hacer cargo de ese tipo de acusaciones”.

“El gobierno hoy día mantiene completamente el foco en la emergencia que es muy grande”, sentenció el subsecretario del Interior.