La actual directiva del Sindicato N°1 decidió acudir a la justicia tras una revisión contable que reveló presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la organización.

La actual directiva del Sindicato N°1 de Huachipato interpuso una querella contra ocho exdirigentes y exfuncionarios administrativos, luego de que una auditoría interna revelara presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del gremio.

Entre los antecedentes figuran transferencias millonarias y cerca de $900 millones cuyo destino no pudo ser acreditado.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano y solicita al Ministerio Público investigar eventuales delitos como estafa, apropiación indebida y administración fraudulenta.

Auditoría destapa millonarias irregularidades en Huachipato: presentan querella contra ocho exdirigentes sindicales

Según la auditoría, entre 2024 y 2025 ingresaron más de $1.119 millones a las cuentas del sindicato, pero solo existe respaldo para alrededor de $195 millones. Además, se detectaron transferencias por $256 millones a exdirigentes y exadministrativos.

El presidente del sindicato, Álvaro Riquelme, explicó que las inconsistencias fueron detectadas tras asumir la nueva directiva y encargar una revisión de las finanzas de la organización. Afirmó que, una vez conocidos los resultados, decidieron recurrir a la justicia para esclarecer el destino de los recursos y determinar posibles responsabilidades.

Por su parte, uno de los exdirigentes apuntados en la querella, Héctor Medina, rechazó las acusaciones y aseguró que ejercerá su defensa durante el proceso judicial. Sostuvo que los fondos fueron utilizados principalmente en acciones relacionadas con la defensa de la empresa y que entregarán los antecedentes correspondientes ante la justicia.

La querella aún debe ser declarada admisible por el tribunal. De avanzar la causa, será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos del sindicato y establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.