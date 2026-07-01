Se oscurece el futuro judicial del senador Calisto: ahora es indagado por eventual soborno a ex fiscal Palma

Ex colaboradores del ahora senador dieron cuenta de millonarios pagos al otrora fiscal para que cerrara las indagatorias en su contra.

AGENCIA UNO

El senador Miguel Ángel Calisto (IND) enfrenta un complejo panorama judicial, ya que a la investigación por fraude al fisco que enfrenta desde 2022, ahora la Fiscalía Regional de Aysén abrió una nueva causa, esta vez por eventual pago de sobornos al ex fiscal Carlos Palma.

Según detalló La Tercera, esta arista se inició a raíz de de las declaraciones de los ex colaboradores del senador Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf, quienes también están imputados en la investigación por fraude, los que dieron luces de las gestiones que habría realizado el parlamentario para evitar que esta indagatoria siguiera adelante.

Los involucrados apuntaron a supuestos pagos de Miguel Ángel Calisto al ex fiscal Carlos Palma, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén cuando se iniciaron las investigaciones contra el ahora senador en 2022.

En esta línea, Roland Cárcamo apuntó al supuesto pago de $ 14 millones en efectivo a Palma y así se cerraran las causas en contra de Calisto, en una de las cuales se piden 12 años de cárcel, las que se “disfrazaron” a través de eventuales asesorías del ex fiscal a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud

El otrora persecutor dejó su cargo y fue formalizado en octubre del año pasado, tras descubrirse que era parte de la red del abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Consultado sobre esta arista, el defensor de Miguel Ángel Calisto, César Ramos, declaró a La Tercera que “la Fiscalía, tal como se señaló en la audiencia, abrió una nueva investigación por supuestos hechos que provienen de los dichos del señor Cárcamo y de la señora Graf, ambos imputados, en una declaración prestada ante la Fiscalía. Con esa declaración el señor Cárcamo llegó a un acuerdo con la Fiscalía para salir de prisión. Ese fue su objetivo”.

“Por supuesto, esos hechos son absolutamente falsos. Precisamente, nuestras alegaciones de ayer tienen que ver con que el cierre de la investigación impide a esta defensa solicitar diligencias para refutar esas falsas aseveraciones, desarrolladas en sus declaraciones más recientes, pues tomamos conocimiento de ellas después del cierre de la investigación, después de presentada la acusación y después de solicitado el desafuero“, argumentó el abogado Ramos.