Lautaro Carmona desestima denuncias de hostigamientos a Topos en Venezuela y las tilda de “desproporcionadas”

“Por lo menos de mi parte pido mucho más rigor, responsabilidad y seriedad en todas las versiones”, cerró el timonel del Partido Comunista.

AGENCIA UNO

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, desestimó las denuncias de hostigamientos a los Topos por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela, en medio las labores de rescate de eventuales sobrevivientes y víctimas fatales de los terremotos que afectaron al país.

En entrevista con Emol, el timonel del PC se refirió a la tragedia que se vive en Venezuela, precisando que “evidentemente todo lo que sea mirada distinta frente a un fenómeno ahora político administrativo bueno está abierta y habrá digamos que consolidar y sedimentar bastante bien para sacar conclusiones jamás alterando a la manifestación solidaria”.

“Mi disposición a tener la mejor vibra desde el punto de vista de la recuperación pronta de las capacidades en beneficio del pueblo de Venezuela eso es lo que más importa”, agregó.

Lautaro Carmona también tuvo palabras para la disposición de La Moneda para restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Caracas, dejando en claro que “fui de los que dije más allá de las miradas distintas dentro de la política nacional que nunca debieron haberse roto las relaciones”, precisando que “una cosa son los proyectos, los modelos, las propuestas, las diferencias todas y otra cosa es la comunidad internacional”.

“Espero digamos que este acontecimiento ayude a acelerar en forma bilateral y con motivaciones bilaterales nadie va a imponerle nada a nadie. Ojalá esto cree condiciones para recuperar plenamente la relación diplomática”, acotó el timonel del PC.

Carmona también fue consultado sobre las denuncias de hostigamientos de las fuerzas de seguridad de Venezuela a los Topos chilenos, en medio de las labores de rescate, aseverando que “me pareció fuerte, pero también me parece no sé lo encontré también desproporcionado el tipo de denuncias que hacen nuestros topos”.

“Hay un hilo que por lo menos de mi parte pido mucho más rigor, responsabilidad y seriedad en todas las versiones”, cerró el timonel del Partido Comunista.