La Moneda analiza retener sueldos y devolución de impuestos para recuperar pago de licencias médicas falsas

Elisa Cabezón indicó que se pretende “imitar lo que se hace con las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener los sueldos de las personas”.

AGENCIA UNO

Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social, adelantó que La Moneda está evaluando una serie de medidas para concretar el pago de licencias médicas falsas, entre las que destaca la retención de sueldos y la devolución de impuestos.

En entrevista con La Tercera, la funcionaria de Gobierno precisó que están “muy atentos con el tema de las licencias médicas”, apuntando que se “ha hecho un trabajo de cruce de datos. Y cuando hay un hallazgo, le entrega esa información a la Compin, para que haga las gestiones. Pero nos hemos encontrado que esa información que la Suseso entrega a la Compin muchas veces llega tarde, cuando la licencia médica ya se pagó”.

Cabezón detalló que, luego de concretar una serie de encuentros con la Suseso y la Compin, están en la entrega de los datos correspondientes a la Policía de Investigaciones, para “ver gente con licencia que viaja al extranjero; y con la Superintendencia de Pensiones, para ver si hay gente con licencia médica que está trabajando, haciendo un mal uso de ella; en los casinos, en los estadios”.

“El objetivo es que esa información llegue a tiempo a las contralorías médicas, tanto de la Compin como de las isapres, para cortar el mal uso de licencias médicas a tiempo”, precisó.

Consultada sobre los mecanismos que desplegarán para recuperar los recursos mal otorgados, Elisa Cabezón explicó que “estamos trabajando en una mesa técnica en que están la Suseso, la Compin y Fonasa, para hacer indicaciones al proyecto de ley que homologa (el pago de) licencia médica entre el sector público y privado, para facilitar la recuperación de estos fondos”.

En esta línea, se pretende “imitar lo que se hace con las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener los sueldos de las personas”, que en este caso afectaría a quienes “hacen mal uso de licencias médicas, o retener el pago de indemnizaciones. Estamos evaluando esa opción, ver si eso se puede aplicar también para licencias. O recuperarlo en la devolución de impuestos”.