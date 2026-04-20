Cuentas de la luz subirían sobre 3% promedio y en el sur alza sería de hasta 16%

La Comisión Nacional de Energía publicó el Informe Técnico Preliminar, el cual establece la fijación de precios de nudo que determinan el alza para el segundo semestre.

Las cuentas de la luz protagonizan un nuevo proceso de ajustes. Esto ya que el pasado 16 de abril se publicó el Informe Técnico Preliminar (ITP) donde la Comisión Nacional de Energía establece la fijación de los precios de nudo, que determinan el alza para el segundo semestre de 2026, en relación con el componente de generación que integra parte de las tarifas. Todo en medio de un escenario que presiona la inflación.

El Informe Técnico Preliminar debe pasar aún otras instancias de revisión, entre ellas las observaciones de las empresas generadoras y la toma de razón de la Contraloría, pero siempre marca una ruta de cómo se moverán los ajustes.

La consultora SCE realizó un cálculo de cómo quedaría el valor promedio de la cuenta de la luz de una familia en relación con el ITP publicado. Esa estimación habla de una variación de 3,8% en un consumo promedio de 250 kWh (kilowatts hora al mes).

Copiapó sería la única localidad del país donde los precios de la luz caerían del orden de -0,8%, dejando el consumo tipo mes en $65.717. En el norte del país las variaciones se moverían entre 0,4% y 1,5%.

En Santiago el aumento sería de 2,7%, dejando el costo promedio de la energía en $58.476 pesos, mientras que en Valparaíso de 0,5%.

Alzas récord en el sur

De acuerdo con las estimaciones, dos ciudades del sur sufrirían los aumentos mensuales mas significativos en las cuentas de la luz.

Se trata de las ciudades de Osorno y Puerto Montt, que verían elevadas las tarifas en 16% y 16,4%. En estas ciudades el valor estimado para una familia que consumo 250 kWh sería de $71.970 pesos.

“La mayor alza de los precios de nudo promedio en la zona sur, especialmente en SAESA, se explica principalmente por restricciones o congestiones en transmisión, que desacoplan esa zona del resto del sistema. Eso hace subir los llamados factores de modulación y, con ello, el precio de la energía que finalmente se traspasa a los clientes”, explicó a EL DÍNAMO el socio de SCE Consultores, Francisco Sánchez.

El aumento, que rige para el segundo semestre de 2026, solo se ejecutará una vez que terminen los trámites administrativos mencionados anteriormente.

De acuerdo con la ciudad y empresa proveedora, las tarifas quedarían así: