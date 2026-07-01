La autoridad sanitaria advirtió sobre una tendencia en redes sociales que promueve la combinación de medicamentos para la gripe con alcohol.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una advertencia tras la circulación en redes sociales de un desafío viral que promueve la mezcla de medicamentos antigripales con bebidas alcohólicas, una práctica que especialistas califican como altamente peligrosa para la salud.

Según la alerta sanitaria, este tipo de combinaciones puede generar efectos adversos severos, ya que muchos fármacos para el resfriado contienen sustancias que, al interactuar con el alcohol, aumentan la toxicidad en el organismo.

ISP advierte por práctica en redes sociales que podría provocar intoxicaciones severas y daño al hígado

Las autoridades explicaron que uno de los principales riesgos es el daño hepático, el cual puede presentarse de forma aguda y en algunos casos derivar en complicaciones graves, especialmente cuando el consumo se realiza sin supervisión médica.

“El consumo de alcohol constituye por sí mismo un factor de riesgo para daño hepático, por lo que su combinación con paracetamol, incluso en el rango posológico habitual, incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos en el hígado”, indicó el ISP.

El ISP hizo un llamado a la población a no replicar este tipo de contenidos difundidos en plataformas digitales, enfatizando que los desafíos virales no cuentan con sustento médico y pueden poner en riesgo la vida de quienes los realizan.

Asimismo, reiteraron la importancia de seguir siempre las indicaciones de los medicamentos y consultar a un profesional de la salud ante cualquier duda sobre su uso correcto.