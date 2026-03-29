Ministra de Desarrollo Social: “Para fortalecer beneficios sociales hay que ordenar las cuentas fiscales”

AGENCIA UNO

María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social, se refirió a las prioridades del entrante Gobierno, dejando en claro que, para fortalecer los derechos y beneficios sociales, primero hay que hacer frente al déficit fiscal.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado expresó que el recorte de 3% en su presupuesto ordenado por el Ministerio de Hacienda está siendo visto “dónde hay espacios de eficiencia, evitar duplicidades, temas donde se está gastando de más, subejecuciones, gastos que no se están implementando acorde a las necesidades”.

Wulf aseveró que “en el corazón de este Gobierno están las urgencias sociales. Por lo mismo el Ministerio de Desarrollo Social está incorporado en el Comité Político y tiene nuevamente presencia en La Moneda, porque creemos que tanto la emergencia económica como la de seguridad tiene un foco en colaborar con la urgencia social que enfrentamos”.

En esta línea, precisó que el Ministerio de Desarrollo Social tendrá como principal énfasis la niñez: “Hoy día los niños se enfrentan a nuevos factores de riesgo que hacen que la acción de la política pública tenga que ser más oportuna y genere un impacto más efectivo (…) La crisis de natalidad nos demuestra que las familias están requiriendo de apoyos. Tenemos además un desafío en términos de pobreza; las últimas cifras hablan de que el grupo más vulnerable son justamente los niños”.

Consultada sobre las medidas económicas tomadas por el Gobierno, como no usar el MEPCO para enfrentar el histórico aumento del precio de los combustibles, María Jesús Wulf explicó que “creemos que para fortalecer los beneficios sociales hay que ordenar las cuentas fiscales. Y eso a veces efectivamente es difícil de comprender cuando hay efectos en el corto plazo que afectan a las familias. Por lo mismo es fundamental estabilizar y mantener las tarifas del transporte público, subsidiar a los taxis. También ayudar a las regiones, pero todo ello con el foco de que existan verdaderos beneficios de largo plazo que impacten en la reactivación económica”.