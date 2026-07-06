Las amenazas de muerte que ha recibido alcalde de Peñalolén por borrar murales de la Garra Blanca

Miguel Concha (FA) anunció que presentará una querella y que a pesar de esta situación “no nos van a intimidar ni a hacer retroceder”.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), denunció haber recibido amenazas de muerte luego del trabajo de borrado de murales de la Garra Blanca, en el marco del plan que lleva adelante para recuperar el espacio público.

A raíz de eso, la máxima autoridad de la comuna anunció que presentará una querella ante la justicia por los mensajes e intimdaciones que ha recibido en redes sociales.

En el detalle, Concha ha recibido amenazas como “te queda poco caminando, vay a quedar parapléjico“, “de la magia negra no te salvará nadie” y “espero tus padres estén en el cielo o los mando yo“.

El alcalde de Peñalolén aseguró que “estas amenazas no nos van a intimidar ni a hacer retroceder. Sólo muestran la violencia con la que actúa este grupo de matones, y que más que a la autoridad, afecta a la vida cotidiana de las familias honestas”.

Además, dejó en claro que no van a “seguir tolerando que ejerzan el terror y la violencia en nuestros barrios”.

“Estos murales no son simples rayados, son la forma en que estos grupos marcan su territorio, donde lanzan fuegos artificiales, amedrentan vecinos, consumen drogas y alcohol y hacen sus necesidades en plazas, toman micros, y otro tipo de hechos violentos”, agregó.