Explosión que obligó a demoler edificio termina con condena a Enel y Metrogas: deberán pagar más de $365 millones

El caso se remonta a 2017, cuando una explosión por acumulación de gas obligó a evacuar a los residentes y posteriormente demoler el edificio afectado en Recoleta.

Un fallo judicial determinó que las empresas Enel y Metrogas deberán pagar una indemnización superior a los $365 millones por los daños provocados tras una explosión ocurrida en la comuna de Recoleta en 2017, emergencia que terminó con la demolición de un edificio residencial.

La resolución estableció la responsabilidad de ambas compañías por los efectos derivados del incidente, que generó graves daños estructurales en el inmueble ubicado en la Región Metropolitana y obligó a sus residentes a abandonar sus viviendas.

Explosión que obligó a demoler edificio termina con condena a Enel y Metrogas

El hecho ocurrió en 2017, cuando una acumulación de gas provocó una explosión que afectó al edificio y generó una compleja situación para los vecinos, quienes posteriormente enfrentaron la pérdida de sus departamentos debido al deterioro de la construcción.

Tras años de procesos judiciales, la justicia resolvió que las empresas involucradas deberán compensar económicamente a los afectados por los perjuicios ocasionados.

El monto de la indemnización supera los 365 millones de pesos, cifra que busca reparar parte de los daños materiales asociados al siniestro.

La decisión judicial marca un nuevo capítulo en un caso que se extendió por casi una década y que dejó a varias familias afectadas por las consecuencias de la explosión y la posterior demolición del edificio.