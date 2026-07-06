Oposición descarta AC contra Trinidad Steinert y apuestan por comisión investigadora

Los líderes de la oposición dejaron ver que la intención es “no abusar” de la acusación constitucional y se apuntaría a la instalación de una comisión investigadora.

AGENCIA UNO

La reunión semanal de coordinación de los partidos de la oposición, que se concretó en la sede del Partido Socialista (PS), tomó una decisión sobre el futuro político de Trinidad Steinert, tras el informe de la Contraloría General de la República.

Si bien en un primer momento se deslizó la idea de presentar una acusación constitucional, luego que el organismo dirigido por Dorothy Pérez concluyera que la ex ministra de Seguridad actuó fuera de la ley.

Sin embargo, durante la jornada, los líderes de la oposición dejaron ver que la intención es “no abusar” de la acusación constitucional y se apuntaría a la instalación de una comisión investigadora.

Lautaro Carmona, timonel del PC, precisó que “nadie está por abusar del mecanismo de acusación constitucional”, mientras que su par del PPD, diputado Raúl Soto, recalcó “por “ahora, lo prudente es una comisión investigadora para complementar la información que haya hecho pública la Contraloría, porque faltan muchos antecedentes todavía”.

Esto, mientras del oficialismo dejaron ver su molestia con la Contraloría por su postura sobre el actuar de Trinidad Steinert, como lo evidenció el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

“Tuve un zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país, algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”, cuestionó Alessandri.