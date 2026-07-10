El funcionario permanece internado en el Hospital de Carabineros tras los incidentes ocurridos en Las Condes.

Nuevos antecedentes surgieron en torno al caso del subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, quien esta semana protagonizó un complejo episodio en un edificio de Las Condes y posteriormente fue internado en el Hospital de Carabineros.

El funcionario permanece bajo atención médica luego de resultar con lesiones de carácter leve en el cuello y una muñeca, ocurridas tras regresar a su domicilio durante la madrugada del jueves.

De acuerdo con información conocida hasta ahora, Silva había salido de su vivienda la noche anterior pese a que contaba con resguardo policial, regresando horas después e ingresando por una ventana.

El episodio ocurrió días después de que el detective se atrincherara en una oficina, donde rompió un ventanal y realizó diversas acusaciones públicas relacionadas con presuntos hechos de corrupción e irregularidades al interior de la PDI y de otras instituciones.

“Hay algo muy turbio”: El potente respaldo que recibió el subcomisario de la PDI tras su denuncia

En medio de la investigación, un amigo y vecino del subcomisario entregó su visión sobre lo ocurrido y manifestó su respaldo a las declaraciones realizadas por el funcionario, aunque reconoció desconocer los detalles de las denuncias.

“Hay algo muy turbio. O sea, la reacción que tuvo y todo lo que pasó. No es menor y es terrible”, expresó.

El cercano también destacó las cualidades personales de Silva y aseguró que siempre lo ha conocido como un hombre dedicado a su familia.

“Para trabajar en el servicio público hay que estar un poco loco. Yo soy profesor y también estoy un poco loco, yo creo, pero él es una persona totalmente normal. Es un padre de familia, excelente papá, excelente abuelo”, señaló.

Asimismo, explicó que la relación entre ambos va más allá de una amistad. “Da lo mismo lo que yo crea. No solamente es mi amigo, sino que es mi vecino. Somos apoderados en el mismo curso. Lo conozco como persona, como papá, como abuelo”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro que mantiene plena confianza en el relato entregado por el subcomisario. “No desconfío, pero ni un milímetro, de lo hecho y dicho”, sentenció.