Senador Pedro Araya descarta nuevo acuerdo con el Gobierno: “Los pillamos en la trampa”

El legislador apuntó que si el Ejecutivo “quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible a votar la reforma como está y esto es culpa exclusiva del Gobierno”.

AGENCIA UNO

El senador Pedro Araya (PPD) reaccionó al anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de dar pie atrás a una nueva rebaja del impuesto corporativo, en el marco de la discusión de la megarreforma, dejando claro que no volverá a buscar un acercamiento con el Gobierno.

Esto, luego que en un primer momento el secretario de Estado retirara la indicación que establecía este tributo en 22%, no 23% como se discutió en la Cámara de Diputados, lo que hizo que los senadores del PPD dejaran sin efecto el acuerdo alcanzado respecto a la invariabilidad tributaria.

En entrevista con 24 Horas, el senador Araya explicó que “efectivamente el acuerdo se cayó por culpa exclusiva del Gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad, hicimos un proceso de buena fe, de conversación con el Gobierno para buscar mejorar un proyecto, entendiendo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, esta reforma tiene una serie de problemas”.

El parlamentario puntualizó que, a pesar que Hacienda mantuvo el guarismo en 23%, “este acuerdo se cayó porque aquí se faltaron y se quebraron las confianzas”.

“El Gobierno trató de pasarnos un gol de fuera del estadio y no, yo no estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo respecto al cual el gobierno, porque lo pillamos en la trampa, quiere revivirlo”, criticó Pedro Araya.

El legislador apuntó que si el Ejecutivo “quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible a votar la reforma como está y esto es culpa exclusiva del Gobierno”.

El senador Pedro Araya dejó en claro que durante las conversaciones para alcanzar el acuerdo sobre la invariabilidad tributaria en la megarreforma, “el ministro Quiroz sabe y el equipo de Hacienda sabe que nunca hablamos del 22%. Nunca lo mencionó, nunca lo insinuó”.

“El Gobierno tiene que explicar por qué razón desde que conversamos al día de hoy llegó con el 22. Siempre discurrimos que esto era el impuesto del 23 más un 1,5, porque al final del día cuál era la lógica respecto a lo que planteamos la invariabilidad: era sacar una mala invariabilidad que plantea el Gobierno”, puntualizó.