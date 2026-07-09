Arrau solicitó a director nacional de la PDI investigar denuncias de subcomisario: “Hay que tomarlas muy en serio”

El ministro sostuvo que “no podemos minimizar denuncias de ninguna índole y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a las denuncias que hizo el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, cuando se parapetó en un edificio en Las Condes la madrugada de este miércoles.

Tras romper un ventanal, el uniformado aseguró que era víctima de amenazas de muerte por parte de otros funcionarios, debido a su intento de dar a conocer la corrupción que existe al interior de la institución.

A raíz de este caso es que el secretario de Estado se comunicó con el director nacional para pedirle expresamente que se investiguen estos hechos.

“Ayer (miércoles) mismo tomé contacto con el director nacional de Investigaciones y, efectivamente, como cualquier denuncia sobre este tipo de potenciales irregularidades, hay que investigarla, hay que tomarlas todas muy en serio“, sostuvo en medio de una fiscalización en la comuna de Santiago.

El ministro expresó que “no podemos minimizar denuncias de ninguna índole y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones, pero claramente hay que investigar para ver los hechos y la veracidad o no de los mismos”.

Consultado por lo ocurrido con el subcomisario de la PDI, que terminó internado en el Hospital de Carabineros, Arrau precisó que el resguardo policial en su domicilio “es lo que se ha instruido por parte de las autoridades para que esta persona tenga la protección debida, ya que hizo denuncias de algunas amenazas, que es lo que hay que investigar hoy día”.