VIDEO – Temporal golpea a Rapa Nui y deja cortes de luz, árboles caídos y actividades suspendidas

Un intenso sistema frontal acompañado de un río atmosférico afecta a la isla, provocando cortes eléctricos, caída de árboles y la suspensión preventiva de actividades marítimas y educacionales.

Un intenso temporal afecta este viernes a Rapa Nui, donde las ráfagas de viento han generado diversas complicaciones y mantienen a las autoridades en alerta.

El fenómeno meteorológico, acompañado de un sistema frontal y un río atmosférico, podría alcanzar intensidades superiores a los 100 kilómetros por hora durante la noche de esta jornada.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una alerta temprana preventiva para la provincia de Isla de Pascua debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona.

Hasta ahora, el temporal ha provocado la caída de árboles y cortes generalizados en el suministro eléctrico de la comuna. Además, equipos de emergencia se encuentran realizando evaluaciones para determinar posibles daños en viviendas e infraestructura.

Temporal golpea a Rapa Nui y deja cortes de luz, árboles caídos y actividades suspendidas

El gobernador marítimo de Hanga Roa, capitán de Fragata Miguel Bravo, explicó que durante la madrugada se registró el momento de mayor intensidad inicial del fenómeno.

“La mayor intensidad del temporal durante la madrugada de este viernes fue alrededor de las 4.00 de la mañana, donde se alcanzó los 43 nudos, estamos hablando de aproximadamente 78 km por hora”, señaló la autoridad marítima.

“Intensidades cercanas a los 50 nudos, que estamos hablando de aproximadamente 85 km por hora, y con rachas que van a sobrepasar los 110 km por hora”, indicó Bravo.

Ante este escenario, se determinó suspender todas las actividades marítimas como medida de resguardo. Además, se recomendó evitar desplazamientos innecesarios por sectores cercanos al borde costero.

“Todas las actividades marítimas están suspendidas”, afirmó el capitán, quien agregó que el sistema frontal debería comenzar a perder fuerza durante la noche.