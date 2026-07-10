VIDEO – Guerrilla Urbana contra Narcos: qué se sabe del grupo de civiles armados que busca combatir el tráfico de drogas

Esta agrupación cuenta con armas de diverso calibre y ya han atacado una vivienda que, aseguraron, era punto de venta de droga.

Un reportaje de CHV Noticias dio cuenta de la existencia de un grupo de civiles armados llamado Guerrilla Urbana contra Narcos.

En una cuenta de Instagram, hace cinco días, subieron dos registros: uno con su misión y otro que evidencia el ataque que propinaron a una casa que aseguraron era un punto de venta de drogas en la comuna de Quinta Normal. Con su actuar no solo es ilegal, también constituye la comisión de varios delitos.

En el primer video que era tipo comunicado, sostuvieron que “una contribución concreta y coherente a la liberación de los pobres y de los despojados consiste en enfrentar con audacia, ingenio y las armas que tengamos a nuestro alcance al narcotráfico“.

La agrupación tiene una política “subversiva antinarco” y sigue el ejemplo de las Panteras Negras en Estados Unidos, Acción Republicana contra las Drogas en Irlanda, diversos grupos anarquistas en Exárjia y el DHKP-C en Turquía.

Es así como esta Guerrilla Urbana contra Narcos busca frenar el avance que ha tenido el narcotráfico, no solo en la sociedad, sino que también en la política.

Junto con eso, quieren defender a “pobres sometidos a la pasta base, la cocaína, el tussi o la cera”, además de las “familias quebradas” y los “niños expuestos a escenas de violencia por padres adictos y nadie desde los sectores revolucionarios hace algo”.