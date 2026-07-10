El descargo de Vodanovic tras disputa con Cicardini: “La política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, profundizó este viernes en la disputa que mantuvo a mediados de esta semana con su par del Senado, Daniella Cicardini (PS) y las negociaciones de senadores PPD con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz que causaron malestar en el resto de la oposición.

En diálogo con radio Agricultura, la legisladora dio cuenta de su sorpresa tras ver cómo los senadores del PPD se preparaban para dar un punto de prensa con el secretario de Estado y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que finalmente derivó en el anuncio de un acuerdo sobre la invariabilidad tributaria en la megarreforma. Esta noticia tomó por sorpresa en especial a los timoneles de la oposición, debido a que el jueves se reunirían con abogados constitucionalistas para decidir si recurrirían en conjunto a Tribunal Constitucional para impugnar el plazo de invariabilidad tributaria propuesto por el Ejecutivo.

“Todos nos enteramos por la prensa. Llamé al tiro a Raúl Soto, que no me contestó. Llamé a Juan Luis Castro y le digo: ‘Juan Luis, están aquí en el punto de prensa, ¿tú sabes de qué se trata esto?’. ‘No tengo idea’, me dice”, relató aludiendo en primer lugar al timonel del PPD y al jefe del comité opositor en el Senado.

También negó que hubiese estado negociando con el ministro Quiroz rebajar el plazo de invariabilidad tributaria a cambio de no ir al TC, como acusó Cicardini mediante un video en el que también reprocha a Vodanovic negociar a espaldas del partido. “Eso no se tocó ni se habló de esa manera”, dijo.

“Por supuesto (que me dolió) si soy persona, tengo familia, tengo hijo. Mi hijo de 15 años, ayer me dice, mamita, no te preocupes de todo lo que dice en las redes sociales. Mi papá y yo te creemos. Entonces yo te digo, está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. Yo creo que toda esta situación ha sido muy fea”, reveló sobre su conflicto con Cicardini.

Consultada sobre si este episodio representaba su momento más difícil en el partido, respondió: “No es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, pero las cosas tienen un límite y yo creo que aquí ya se pasaron ciertos límites”.