Cicardini (PS) defiende recurrir al TC: “Salir en la foto con Quiroz, como los senadores PPD, nos hubiese pesado históricamente”

Que la invariabilidad tributaria de la megarreforma fuera llevada al TC fue motivo de disputa en la oposición esta semana.

La senadora socialista Daniella Cicardini defendió la decisión de los diputados de su tienda de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el plazo de invariabilidad tributario propuesto originalmente por el Ejecutivo en la megarreforma.

Esta semana, las negociaciones por aspectos puntuales de la Ley de Reconstrucción Nacional abrieron la polémica en la oposición y en especial entre la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic y la propia Cicardini.

En un video difundido en sus redes sociales, Cicardini acusó a Vodanovic de llevar negociaciones a espaldas del partido con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Las supuestas negociaciones, que han sido negadas por la timonel del PS pero confirmadas por senadores oficialistas, incluían una rebaja del plazo de invariabilidad tributaria de 25 años a 17 por parte del Ejecutivo y el compromiso de la oposición de no recurrir al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, diputados socialistas, a quienes Cicardini apoyó, anunciaron antes de que la oposición tomase una decisión que llevarían el proyecto a ese órgano. En los días siguientes, cruces entre Vodanovic y Cicardini se vieron tanto en redes sociales como en el Senado. Adicionalmente, los senadores del PPD, en paralelo a la mesa directiva de ese partido y al resto de la oposición, anunciaron un acuerdo con el Gobierno que, entre otros aspectos, incluía una aplicación escalonada de la invariabilidad tributaria.

Los argumentos de Cicardini

En conversación con T13 Radio, la senadora Cicardini defendió su oposición a las supuestas gestiones de Vodanovic. “En el último pleno del Comité Central, nosotros tuvimos una resolución. Fue un debate largo, una jornada extensa en la que muchos planteamos en un voto político rechazar esta mega reforma, particularmente el corazón de la mega reforma. Y lo que nosotros hemos realizado con nuestras acciones es ceñirnos estrictamente a la resolución institucional del Partido Socialista”, argumentó.

“Uno hace el esfuerzo de poder informarse en las instancias partidarias formales, como es una reunión de senadores socialistas en una segunda instancia, como también fue en la mesa del partido, y esa información no se condice con lo que después se sabe”, dijo aludiendo a los dichos del senador Javier Macaya que confirmaban que uno de los acuerdos de la mesa de negociación encabezada por Paulina Núñez (RN) era sacar de la ecuación al TC.

Si bien reconoció que había sido “una semana compleja para la oposición”, ésta terminó de buena manera con la decisión conjunta de acudir al TC. “Una disputa interna, en términos noticiosos, se puede resolver, pero el haber salido en la foto con el ministro Quiroz, como lo hicieron los senadores del PPD… Si en esa foto hubiera estado el Partido Socialista, nos hubiese pesado históricamente”, zanjó.