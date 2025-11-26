Los detalles de la formalizacion de los ex PDI por narcotráfico: quedaron en prisión preventiva

A los ex efectivos se los detuvo tras ser vinculados a los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando.

En prisión preventiva quedaron esta jornada los siete ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron detenidos en la víspera acusados de diversos delitos, tras su formalización en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta forma, y luego de que el tribunal apoyara la petición de la Fiscalía Metropolitana Occidente, los imputados tendrán que esperar en la cárcel durante los 180 días que se fijaron para la investigación.

La decisión del juzgado de otorgar la prisión preventiva se debe a que estimó que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y un riesgo para el avance de las indagatorias.

La formalización de los seis ex integrantes de la PDI, a los que se suma un civil, se inició pasado el mediodía, en un caso que el ministro de seguridad, Luis Cordero, calificó de “especialmente grave”.

De qué se acusó a los ex PDI que fueron formalizados

Según lo expuesto por el Ministerio Público, los sujetos fueron acusados de apropiarse de elementos y droga proveniente de operativos del sector sur de la capital, al aprovechar su condición de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto.

Los siete ex integrantes de la Bicrim fueron detenidos tras ser vinculados a los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, contrabando, tenencia ilegal de armas y municiones, obstrucción a la investigación y receptación aduanera.

En esa línea, el fiscal Marcelo Soto manifestó que “hubo muchos hallazgos que se realizaron ayer no solo en la Bicrim correspondiente, sino que también en los domicilios” de los imputados.

El persecutor indicó que la investigación se ha prolongado durante un año y que todavía quedan diligencias por realizar por parte del Ministerio Público.

Según indicó la policía civil, los ex funcionarios fueron arrestados en el marco de una indagatoria que se inició a raíz de una causa por contrabando de cigarrillos, en la que se vinculó a los imputados.

Al abordar el caso, el ministro Cordero manifestó que “las organizaciones criminales avanzan en la medida en que proliferan no solo sus negocios, sino también en su capacidad de penetrar en el Estado“.

“Por eso, los temas de corrupción son tan relevantes para abordar el combate a estas organizaciones, sumado a la tolerancia cero que debe existir en las instituciones del sistema de seguridad”, complementó el secretario de Estado.

“Es una situación lamentable para el sistema y especialmente para las instituciones enfrentar este tipo de casos, pero solo hay que hacerlo decididamente y hay que hacerlo de modo transparente“, concluyó.